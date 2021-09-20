***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların İşlem Günü?nde saat 13:00?a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde, hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir. 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriKurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.(%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endek 1İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trYİĞİT KAAMAN Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964560BIST