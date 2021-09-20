***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2021 17:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Günü?nde saat 13:00?a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde, hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir. 1
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
(%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endek 1
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KAAMAN Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964560
BIST