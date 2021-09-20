***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2021 17:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
Yiğit KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964568
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0425
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05490,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,16
|Açılış
|: 490,19
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6705
|8,6779
|% 0,36
|
|Euro
|10,1737
|10,1833
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,7995
|11,8587
|% -0,33
|
|Frank
|9,2902
|9,3462
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3016
|2,3132
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,06
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 263 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 76 kaybederek (% -1.99 ) 1, 221
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
-
17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında