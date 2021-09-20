***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2021 17:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
Yiğit KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964570
BIST
17:411.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -27,90
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
17:418,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:4110,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:41491,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,96
|Açılış
|: 491,99
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,52
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:41
|OYLUM
|8,15
|24.047.734
|% 9,99
|
|GARFA
|11,30
|8.483.172
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|EDIP
|3,74
|55.989.436
|% 9,36
|
|NUGYO
|13,23
|11.127.799
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.402.030
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|35.911.385
|% -9,87
|
|BMSCH
|8,59
|41.726.834
|% -8,32
|
|BRYAT
|379,50
|66.347.104
|% -7,37
|
|TEZOL
|18,80
|1.487.659.484
|% 1,95
|
|THYAO
|12,82
|1.404.625.505
|% 0,79
|
|GARAN
|9,11
|1.091.094.076
|% -2,98
|
|YKBNK
|2,38
|518.469.661
|% -2,86
|
|EREGL
|16,56
|456.505.978
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,38
|518.469.661
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,79
|214.083.495
|% -1,65
|
|GARAN
|9,11
|1.091.094.076
|% -2,98
|
|THYAO
|12,82
|1.404.625.505
|% 0,79
|
|ODAS
|1,33
|131.521.649
|% -4,32
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6658
|8,6717
|% 0,29
|
|Euro
|10,1558
|10,1738
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8022
|11,8614
|% -0,31
|
|Frank
|9,2971
|9,3531
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% 0,20
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|11,26
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-1,18
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55AVGYO
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 848, 014 adet işlem
-
17:54KRVGD
Yüzde -22.86 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 869 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 14 kaybederek (% -1.85 ) 1, 491
-
17:53XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 89 altında . İşlem hacmi 10, 559.00 milyon TL de
-
17:53MIPAZ
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 340, 648 adet işlem