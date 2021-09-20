***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü PARA PİYASASIFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trNURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trYİĞİT KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 yigit.karaman@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964577BIST