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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.09.2021 13:10



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile izahnamenin 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilir. Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
Yiğit KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964702


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BALAT 10,39 1.351.169 % 9,83  
SODSN 24,64 445.940 % 9,51  
YEOTK 54,35 153.973.622 % 8,70  
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Altın Ons 1.767 1.767 2,37  
Altın Gr. 492 492 0,36  
Cumhuriyet 3.249 3.298 2,00  
Tam 3.239 3.320 6,41  
Yarım 1.565 1.606 3,10  
Çeyrek 785 803 1,55  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 0,33  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,08  
B. Petrol 74,72 74,72 0,80  
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