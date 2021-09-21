***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 13:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
Yiğit KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964715
BIST
15:171.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.389
15:178,6528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
15:1710,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
15:17492,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 492,01
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YEOTK
|55,00
|168.592.400
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.044.264
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.305.909
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|SODSN
|24,74
|613.183
|% 9,96
|
|NUGYO
|11,91
|10.406.529
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.701.509
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,89
|19.603.134
|% -7,67
|
|METRO
|1,43
|32.567.634
|% -5,92
|
|HUBVC
|10,99
|84.190.625
|% -5,34
|
|THYAO
|13,07
|1.123.666.838
|% 2,03
|
|GARAN
|9,15
|654.047.878
|% 0,77
|
|TEZOL
|17,22
|480.265.897
|% -4,01
|
|TUPRS
|109,80
|476.661.617
|% 2,14
|
|SISE
|8,23
|330.615.494
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,78
|221.658.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|274.808.016
|% 0,42
|
|THYAO
|13,07
|1.123.666.838
|% 2,03
|
|GARAN
|9,15
|654.047.878
|% 0,77
|
|ODAS
|1,33
|73.683.362
|% -1,48
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6481
|8,6528
|% -0,14
|
|Euro
|10,1586
|10,1633
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,7973
|11,8565
|% -0,03
|
|Frank
|9,3182
|9,3744
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% -0,27
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,59
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|7,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|11,86
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|5,74
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,05
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,71
|
Seans Raporu
15:17
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, ASELS
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15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 74 artarak (% 0.06 ) 1, 223
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, UZERB, KRGYO, PENTA, KTSKR
-
15:29
EKIZ, ORCAY, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:29
METRO, TEZOL, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında