***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.ŞFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve yerli özel ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, bu piyasalarda mevcut olan döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları içinden nispeten kısa vadeli olanlara ağırlık vererek belirlemiş olduğu mutlak getiri hedefini döviz bazında mümkün olduğunca en düşük fiyat değişkenliği ile sağlamayı amaçlamaktadır. Bu stratejiyi desteklemek üzere döviz cinsi türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. (Ölçüt Getirisi A Grubu Paylarına göre hesaplanmıştır.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964562BIST