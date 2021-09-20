***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2021 17:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve yerli özel ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, bu piyasalarda mevcut olan döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları içinden nispeten kısa vadeli olanlara ağırlık vererek belirlemiş olduğu mutlak getiri hedefini döviz bazında mümkün olduğunca en düşük fiyat değişkenliği ile sağlamayı amaçlamaktadır. Bu stratejiyi desteklemek üzere döviz cinsi türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. 2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. (Ölçüt Getirisi A Grubu Paylarına göre hesaplanmıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964562
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6255
|8,6280
|% -0,42
|
|Euro
|10,1188
|10,1282
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7484
|11,8073
|% -0,44
|
|Frank
|9,3015
|9,3576
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,11
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 94 kaybederek (% -0.32 ) 1, 219
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, KRGYO, UNLU, RALYH, IHYAY, SODSN, AKFGY, UZERB, PENTA
-
17:59
KTSKR, UNLU, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SELVA, NIBAS, METRO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında