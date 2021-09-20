***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2021 17:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve yerli özel ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında getiri odaklı bir portföy yönetimi hedeflemektir. Fon, bu piyasalarda mevcut olan döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları içinden getirisi yüksek olan ve/veya piyasa dalgalanmalarından dolayı yüksek getiri fırsatı sağlayan yatırım araçlarına yönelecektir. Bu stratejiyi desteklemek üzere döviz cinsi türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %2,00 olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %2,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. (Ölçüt getirisi A grubu paylarına göre hesaplanmıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964563
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0353
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6247
|8,6270
|% -0,44
|
|Euro
|10,1207
|10,1256
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,7508
|11,8097
|% -0,42
|
|Frank
|9,3036
|9,3596
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,09
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 94 kaybederek (% -0.32 ) 1, 219
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, KRGYO, UNLU, RALYH, IHYAY, SODSN, AKFGY, UZERB, PENTA
-
17:59
KTSKR, UNLU, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SELVA, NIBAS, METRO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında