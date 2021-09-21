***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 22:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
sarıkanarya sokak yolbulan plaza no:16/11 kadıköy istanbul 212 381 72 91 www.fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964792
BIST
12:221.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:228,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6566
En Düşük
8,6023
12:2210,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0438
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
12:22493,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,70
|Açılış
|: 493,95
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:19
|KIMMR
|3,85
|845.741
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.124.953
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.610.932
|% 9,97
|
|UNLU
|6,36
|86.016.395
|% 9,47
|
|BURCE
|22,60
|12.991.593
|% 8,97
|
|AVGYO
|2,25
|48.650.750
|% -8,91
|
|NIBAS
|9,00
|8.450.337
|% -5,16
|
|BJKAS
|6,46
|91.934.792
|% -4,58
|
|EUKYO
|6,00
|778.283
|% -4,31
|
|DOBUR
|21,10
|272.183
|% -4,09
|
|THYAO
|13,07
|479.112.962
|% 0,15
|
|EREGL
|16,45
|375.072.003
|% 2,43
|
|TEZOL
|17,35
|328.253.743
|% 2,97
|
|KRDMD
|6,39
|325.133.030
|% 1,27
|
|GARAN
|9,24
|290.549.268
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,40
|144.849.704
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,39
|325.133.030
|% 1,27
|
|IZMDC
|2,39
|90.435.446
|% 2,14
|
|THYAO
|13,07
|479.112.962
|% 0,15
|
|PETKM
|6,22
|226.176.664
|% 1,47
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6499
|8,6529
|% 0,30
|
|Euro
|10,1537
|10,1571
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7633
|11,8223
|% 0,11
|
|Frank
|9,3447
|9,4010
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,98
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|4,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|2,16
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,04
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,99
|