***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 13:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
Yiğit KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964708
BIST
16:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:358,6535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:3510,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:35493,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,17
|Açılış
|: 493,42
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:35
|YEOTK
|60,50
|18.977.882
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.001.905
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|13.227.929
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.037.246
|% 9,93
|
|UNLU
|6,37
|122.452.522
|% 9,64
|
|NUGYO
|10,72
|87.540.423
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.007.882
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|15.050.703
|% -7,27
|
|EUKYO
|5,85
|1.720.257
|% -6,70
|
|BJKAS
|6,32
|176.410.510
|% -6,65
|
|THYAO
|13,09
|922.750.547
|% 0,31
|
|GARAN
|9,26
|618.283.060
|% 0,87
|
|TRILC
|13,22
|606.409.135
|% -1,64
|
|EREGL
|16,43
|571.350.069
|% 2,30
|
|KRDMD
|6,33
|462.288.445
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,39
|229.082.262
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,33
|462.288.445
|% 0,32
|
|THYAO
|13,09
|922.750.547
|% 0,31
|
|GARAN
|9,26
|618.283.060
|% 0,87
|
|PETKM
|6,23
|409.939.028
|% 1,63
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6515
|8,6535
|% 0,30
|
|Euro
|10,1475
|10,1553
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,7523
|11,8113
|% 0,02
|
|Frank
|9,3437
|9,4000
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3006
|2,3121
|% 0,31
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,19
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|-0,59
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-0,29
|
|Çeyrek
|788
|806
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|1,23
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:49OYLUM
Yüzde 7.87 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 202, 949 adet işlem
-
16:47BURVA
Yüzde 4.45 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 886 adet işlem
-
16:46CEOEM
Yüzde 6.98 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 150, 415 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 49 artarak (% 0.53 ) 1, 224
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, PENTA, BURCE, KIMMR