***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 15:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
(%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endek 100
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KARAMAN Muhasebe ve Operasyon 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964728
BIST
16:291.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:298,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:2910,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:29493,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 493,66
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KIMMR
|3,85
|999.807
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.965.238
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|13.145.952
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.037.200
|% 9,93
|
|UNLU
|6,36
|121.554.827
|% 9,47
|
|NUGYO
|10,72
|87.508.220
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|58.966.826
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|14.818.985
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|175.622.373
|% -6,79
|
|KTSKR
|60,65
|45.326.627
|% -5,60
|
|THYAO
|13,09
|916.350.641
|% 0,31
|
|GARAN
|9,26
|617.607.298
|% 0,87
|
|TRILC
|13,15
|603.301.130
|% -2,16
|
|EREGL
|16,45
|568.247.052
|% 2,43
|
|KRDMD
|6,34
|459.973.581
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,39
|228.584.479
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,34
|459.973.581
|% 0,48
|
|THYAO
|13,09
|916.350.641
|% 0,31
|
|GARAN
|9,26
|617.607.298
|% 0,87
|
|PETKM
|6,23
|409.284.671
|% 1,63
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6490
|8,6529
|% 0,30
|
|Euro
|10,1499
|10,1546
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,7519
|11,8108
|% 0,01
|
|Frank
|9,3410
|9,3972
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2994
|2,3109
|% 0,26
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,32
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|1,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|-0,59
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-0,29
|
|Çeyrek
|788
|806
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,17
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:42OYLUM
Yüzde 7.98 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 183, 268 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.50 ) 1, 492
-
16:40XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 7, 376.00 milyon TL de
-
16:39TSPOR
Yüzde 4.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 472, 728 adet işlem
-
16:37CEOEM
Yüzde 7.59 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 115, 159 adet işlem