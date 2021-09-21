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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.09.2021 15:23



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964731


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 60,50 18.961.245 % 10,00  
KIMMR 3,85 987.583 % 10,00  
PENTA 163,30 13.022.498 % 9,97  
BURCE 22,80 26.847.368 % 9,93  
UNLU 6,36 119.103.041 % 9,47  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 8,6453 8,6494 % 0,26  
Euro 10,1439 10,1533 % 0,36  
Sterlin 11,7515 11,8105 % 0,01  
Frank 9,3395 9,3958 % 0,39  
Riyal 2,2999 2,3114 % 0,28  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 -0,97  
Altın Gr. 494 494 1,56  
Cumhuriyet 3.270 3.319 4,00  
Tam 3.256 3.338 6,20  
Yarım 1.574 1.615 3,00  
Çeyrek 789 807 1,51  
Gümüş.Ons 22,75 22,79 0,29  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,09  
B. Petrol 75,35 75,35 0,99  
Seans Raporu 16:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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