***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 15:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964731
BIST
16:021.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:028,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:0210,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0361
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:02493,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,89
|Açılış
|: 493,14
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:02
|YEOTK
|60,50
|18.961.245
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|987.583
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|13.022.498
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|26.847.368
|% 9,93
|
|UNLU
|6,36
|119.103.041
|% 9,47
|
|AVGYO
|2,23
|58.646.671
|% -9,72
|
|NUGYO
|10,82
|84.270.025
|% -9,15
|
|KTSKR
|59,00
|44.617.435
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,80
|13.779.270
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|168.522.497
|% -6,79
|
|THYAO
|13,12
|882.678.830
|% 0,54
|
|GARAN
|9,26
|597.633.809
|% 0,87
|
|TRILC
|13,19
|590.909.366
|% -1,86
|
|EREGL
|16,42
|548.342.225
|% 2,24
|
|KRDMD
|6,34
|447.135.384
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,39
|226.953.384
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,34
|447.135.384
|% 0,48
|
|THYAO
|13,12
|882.678.830
|% 0,54
|
|PETKM
|6,23
|406.435.709
|% 1,63
|
|GARAN
|9,26
|597.633.809
|% 0,87
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6453
|8,6494
|% 0,26
|
|Euro
|10,1439
|10,1533
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,7515
|11,8105
|% 0,01
|
|Frank
|9,3395
|9,3958
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2999
|2,3114
|% 0,28
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-0,97
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|4,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|6,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|3,00
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,99
|
Seans Raporu
16:02
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16:15
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