***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların İşlem Günü?nde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların İşlem Günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü saat 13:00?dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Fiba bank 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, yatırım stratejisine uygun olacak şekilde forward işlemleri, ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz, döviz/kur, altın ve diğer kıymetli madenler ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve yerli özel ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, bu piyasalarda mevcut olan döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları içinden nispeten kısa vadeli olanlara ağırlık vererek belirlemiş olduğu mutlak getiri hedefini döviz bazında mümkün olduğunca en düşük fiyat değişkenliği ile sağlamayı amaçlamaktadır. Bu stratejiyi desteklemek üzere döviz cinsi türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. A gurubu paylar 4 B gurubu Paylar2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.KYD MEVDUAT USD+1 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964790BIST