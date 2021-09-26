***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir. Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endeksleri, forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Nasdaq-100 Endeksi'dir 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965256BIST