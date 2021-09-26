***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2021 07:59
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir. Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endeksleri, forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq-100 Endeksi'dir 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965256
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8790
En Düşük
8,8502
18:0510,4054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0281
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4239
En Düşük
10,3768
18:05501,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,49
|Açılış
|: 501,54
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
502,32
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8601
|8,8620
|% -0,05
|
|Euro
|10,3972
|10,4059
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0947
|12,1553
|% 0,06
|
|Frank
|9,5413
|9,5988
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3569
|2,3688
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|8,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
-
17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem