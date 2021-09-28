***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2021 14:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.10.2021
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya sokak yolbulan plaza Bblok No:16/11 Kosyatağı/İstanbul 212 381 72 91 www.fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965502
BIST
15:421.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,02
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
15:428,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0740
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
15:4210,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0723
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
15:42494,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,69
|Açılış
|: 494,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ERSU
|4,62
|31.087.492
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.101.572
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.283.683
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|3.704.292
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.679.462
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.813.121
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.835.914
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,38
|119.296.576
|% -8,71
|
|THYAO
|13,76
|1.008.118.593
|% 1,70
|
|GARAN
|8,87
|739.797.630
|% -0,56
|
|TUPRS
|113,20
|589.811.702
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,34
|505.347.383
|% -0,85
|
|SISE
|8,03
|364.945.163
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,34
|505.347.383
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|145.312.489
|% 0,75
|
|GARAN
|8,87
|739.797.630
|% -0,56
|
|THYAO
|13,76
|1.008.118.593
|% 1,70
|
|AKYHO
|2,26
|117.825.143
|% 8,13
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8880
|8,8914
|% 0,84
|
|Euro
|10,3861
|10,3900
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,0072
|12,0674
|% -0,28
|
|Frank
|9,5287
|9,5861
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3611
|2,3730
|% 0,76
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-14,61
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.280
|3.330
|-20,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,66
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,09
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|0,57
|