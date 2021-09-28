***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2021 14:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya sokak yolbulan plaza Bblok No:16/11 Kosyatağı/İstanbul 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965503
BIST
14:501.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:508,8786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:5010,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0645
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:50495,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 495,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:47
|YEOTK
|88,55
|25.901.006
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.024.466
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.667.506
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.569.332
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.871.900
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.633.472
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.776.228
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|101.184.447
|% -9,67
|
|THYAO
|13,77
|835.668.504
|% 1,77
|
|GARAN
|8,87
|655.880.075
|% -0,56
|
|TUPRS
|112,80
|513.069.766
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,30
|306.953.168
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,34
|284.957.668
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,34
|284.957.668
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|136.021.343
|% 0,00
|
|GARAN
|8,87
|655.880.075
|% -0,56
|
|THYAO
|13,77
|835.668.504
|% 1,77
|
|KRDMD
|6,30
|306.953.168
|% -1,10
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8812
|% 0,72
|
|Euro
|10,3774
|10,3820
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0453
|12,1057
|% 0,04
|
|Frank
|9,5312
|9,5886
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3587
|2,3705
|% 0,65
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-14,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-22,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|-21,29
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-10,29
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,33
|79,33
|0,61
|