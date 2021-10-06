***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2021 17:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967540
BIST
17:531.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:538,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:5310,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:53503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,25
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:53
|NUGYO
|12,43
|18.023.784
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.633.541
|% 9,97
|
|UNLU
|6,30
|166.209.365
|% 9,95
|
|OZBAL
|14,93
|50.241.550
|% 8,19
|
|SEYKM
|18,00
|24.556.223
|% -10,00
|
|RALYH
|4,11
|4.057.591
|% -8,87
|
|PETKM
|6,11
|1.806.297.273
|% -8,26
|
|MARTI
|1,42
|30.840.076
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|TUPRS
|119,20
|968.536.063
|% -1,41
|
|THYAO
|13,69
|865.446.744
|% -2,49
|
|SISE
|7,91
|712.436.755
|% -2,35
|
|MAREN
|9,11
|650.261.544
|% -5,69
|
|YKBNK
|2,36
|515.543.152
|% -0,42
|
|ODAS
|1,42
|147.021.874
|% -1,39
|
|MAREN
|9,11
|650.261.544
|% -5,69
|
|UNLU
|6,30
|166.209.365
|% 9,95
|
|PEKGY
|0,93
|18.443.894
|% -2,11
|
|GWIND
|4,05
|79.517.890
|% 1,76
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8942
|% 0,29
|
|Euro
|10,2505
|10,2821
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0279
|12,0882
|% -0,13
|
|Frank
|9,5424
|9,5999
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3620
|2,3738
|% 0,23
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,56
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında