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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2022 10:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu günün bitiminde hesaplanacak fiyat üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Fondan çıkışlar haftada bir yapılabilecek olup katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve fondan çıkış/satım talepleri bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eder. Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Fibabanka 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988560


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BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 3.647.082 % 10,00  
KRSTL 3,10 34.277.654 % 9,93  
DOBUR 85,00 2.498.235 % 9,61  
TSPOR 7,12 189.299.245 % 6,91  
IHEVA 1,10 11.449.789 % 6,80  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 13,1486 13,1660 % 0,75  
Euro 14,8396 14,8916 % 0,61  
Sterlin 17,7817 17,8709 % 1,06  
Frank 14,3483 14,4347 % 1,06  
Riyal 3,5151 3,5327 % 1,06  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 3,67  
Altın Gr. 769 769 9,69  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 -0,04  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 0,09  
B. Petrol 78,82 78,82 -0,16  
Seans Raporu 10:39
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