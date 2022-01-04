***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 10:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu günün bitiminde hesaplanacak fiyat üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Fondan çıkışlar haftada bir yapılabilecek olup katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve fondan çıkış/satım talepleri bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eder. Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Fibabanka 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988560
BIST
10:411.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 39,38
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.967
En Düşük
1.940
10:4113,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0699
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:4114,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0848
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:41767,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,23
|Açılış
|: 766,25
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:39
|CRFSA
|46,22
|3.647.082
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|34.277.654
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,12
|189.299.245
|% 6,91
|
|IHEVA
|1,10
|11.449.789
|% 6,80
|
|SMART
|5,28
|268.736
|% -4,35
|
|KZBGY
|29,60
|4.100.048
|% -3,58
|
|EDATA
|18,51
|1.138.648
|% -3,34
|
|BAGFS
|17,13
|21.260.198
|% -3,22
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|THYAO
|22,86
|620.789.486
|% 4,67
|
|GARAN
|11,58
|426.390.222
|% 1,05
|
|EREGL
|29,90
|422.829.667
|% 2,26
|
|KRDMD
|9,79
|291.694.418
|% 3,49
|
|SISE
|14,27
|277.128.400
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,26
|135.403.140
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,50
|203.634.622
|% 1,16
|
|GARAN
|11,58
|426.390.222
|% 1,05
|
|KRDMD
|9,79
|291.694.418
|% 3,49
|
|AKBNK
|7,40
|209.647.439
|% 0,95
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1486
|13,1660
|% 0,75
|
|Euro
|14,8396
|14,8916
|% 0,61
|
|Sterlin
|17,7817
|17,8709
|% 1,06
|
|Frank
|14,3483
|14,4347
|% 1,06
|
|Riyal
|3,5151
|3,5327
|% 1,06
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|3,67
|
|Altın Gr.
|769
|769
|9,69
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|0,09
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|-0,16
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:55BFREN
Yüzde 6.41 oranında artışla 1, 153.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 439 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 03 artarak (% 2.37 ) 2, 160
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
10:54XU100
Endeks 1, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2 üstünde . İşlem hacmi 6, 154.00 milyon TL de
-
10:53KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 380, 401 adet işlem