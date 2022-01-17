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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.01.2022 09:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0025 0,92 0,0007 0,26




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994585


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:432.092
Değişim :  0,92% |  19,15
Açılış :  2.089  
Önceki Kapanış :  2.073  
En Yüksek
2.093 En Düşük
2.084
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 74,05 970.425 % 9,95  
QNBFL 107,00 865.309 % 9,91  
TETMT 428,80 17.125.430 % 9,72  
SRVGY 102,10 27.702.056 % 8,62  
HALKB 5,55 471.224.083 % 7,77  
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10:43 Alış Satış %  
Dolar 13,4309 13,4722 % -0,35  
Euro 15,3707 15,3979 % -0,20  
Sterlin 18,3367 18,4287 % -0,55  
Frank 14,6439 14,7321 % -0,63  
Riyal 3,5704 3,5883 % -0,60  
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10:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 5,77  
Altın Gr. 789 789 -0,27  
Cumhuriyet 5.249 5.329 -24,00  
Tam 5.225 5.355 -38,94  
Yarım 2.525 2.590 -18,83  
Çeyrek 1.267 1.295 -9,42  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 0,11  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,01  
B. Petrol 86,57 86,57 0,51  
Seans Raporu 10:43
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