***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.02.2022 12:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon?un toplam değerinin kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. A gurubu paylar 4 B gurubu Paylar 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998820
BIST
17:592.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,19
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:5913,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1016
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5813
En Düşük
13,3468
17:5915,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1826
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,3772
En Düşük
15,0611
17:59783,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,28
|Açılış
|: 783,21
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
789,44
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|74,25
|59.815.556
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|1.182.800
|% 9,99
|
|YEOTK
|63,35
|118.907.593
|% 9,98
|
|VBTYZ
|31,30
|141.973.752
|% 9,98
|
|TURGG
|149,00
|45.632.495
|% 9,96
|
|ORCAY
|63,60
|6.541.896
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.381.921
|% -9,88
|
|SELVA
|15,73
|77.038.317
|% -9,70
|
|EMNIS
|20,62
|272.021
|% -8,36
|
|MANAS
|27,44
|154.901.860
|% -8,10
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|THYAO
|27,80
|2.363.545.049
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|SISE
|13,92
|1.419.033.734
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,43
|575.785.695
|% -2,02
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|TSKB
|1,61
|244.186.255
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4630
|13,4751
|% 0,80
|
|Euro
|15,2281
|15,2680
|% 1,22
|
|Sterlin
|18,2526
|18,3442
|% 1,18
|
|Frank
|14,6110
|14,6990
|% 1,00
|
|Riyal
|3,5810
|3,5989
|% 0,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|6,30
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,56
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,10
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|0,37
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem