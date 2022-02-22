***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2022 14:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Günü?nde saat 13:00?a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan FiBabanka A.Ş den yapılabilir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003426
BIST
14:442.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -13,78
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:4413,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1532
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:4415,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2063
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6851
En Düşük
15,4300
14:44841,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,32
|Açılış
|: 841,57
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:44
|HUNER
|2,20
|3.434.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.072.296
|% 9,94
|
|TCELL
|21,00
|502.260.274
|% 8,58
|
|POLTK
|592,70
|81.767.894
|% 8,04
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.653
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.998.252
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,88
|2.619.607.005
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,70
|1.008.787.825
|% -0,26
|
|EREGL
|28,54
|884.901.631
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,01
|857.879.849
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|733.663.468
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,01
|857.879.849
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|733.663.468
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,25
|288.031.262
|% -2,17
|
|ODAS
|1,35
|148.633.189
|% -0,74
|
|THYAO
|28,88
|2.619.607.005
|% -1,90
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8053
|13,8158
|% 1,12
|
|Euro
|15,6618
|15,6851
|% 1,33
|
|Sterlin
|18,6805
|18,7742
|% 0,81
|
|Frank
|14,9707
|15,0609
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6703
|3,6887
|% 1,09
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-10,97
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.594
|5.679
|63,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|69,71
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|33,72
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|16,86
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,95
|