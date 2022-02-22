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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.02.2022 14:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00?a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00?dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Uygulama ile ilgili detaylara fon izahnamesinde yer verilmiştir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL dir. Kurucu,Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla FibaBanka alım satım işlemi yapılabilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003430


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HUNER 2,20 3.627.714 % 10,00  
POLTK 603,30 97.615.482 % 9,97  
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Altın Gr. 849 849 11,62  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,28  
Gümüş Gr. 10,80 10,80 0,27  
B. Petrol 94,59 94,59 1,60  
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