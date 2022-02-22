***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2022 14:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri 7 dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003431
BIST
14:352.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -13,58
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:3513,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1479
|Açılış
|: 13,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:3515,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1994
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6842
En Düşük
15,4300
14:35841,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,86
|Açılış
|: 841,11
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:35
|HUNER
|2,20
|3.417.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.041.792
|% 9,94
|
|DERHL
|6,17
|55.819.150
|% 7,87
|
|POLTK
|591,00
|81.340.471
|% 7,73
|
|TCELL
|20,82
|443.226.704
|% 7,65
|
|PKENT
|467,30
|773.849
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.983.398
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,98
|2.572.119.804
|% -1,56
|
|KRDMD
|11,72
|972.909.147
|% -0,09
|
|EREGL
|28,64
|868.104.233
|% -0,76
|
|YKBNK
|4,02
|829.568.096
|% -0,74
|
|KARSN
|3,98
|728.331.599
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,02
|829.568.096
|% -0,74
|
|KARSN
|3,98
|728.331.599
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,26
|275.358.354
|% -1,74
|
|ODAS
|1,35
|148.441.557
|% -0,74
|
|THYAO
|28,98
|2.572.119.804
|% -1,56
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7969
|13,8105
|% 1,08
|
|Euro
|15,6638
|15,6782
|% 1,29
|
|Sterlin
|18,6709
|18,7645
|% 0,76
|
|Frank
|14,9544
|15,0445
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6671
|3,6855
|% 1,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,63
|
|Cumhuriyet
|5.594
|5.679
|63,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|69,41
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|33,57
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|16,79
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,15
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 43 kaybederek (% -0.62 ) 1, 825
-
14:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, SANEL, PKENT, CEOEM, ISBTR, UZERB
-
14:49
KRTEK, ISKUR, DERHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:49
KAPLM, MMCAS, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:49
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 31 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 222 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem