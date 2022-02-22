***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2022 15:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003446
BIST
15:132.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,67
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:1313,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2242
|Açılış
|: 13,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8898
En Düşük
13,6330
15:1315,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2943
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7731
En Düşük
15,4300
15:13842,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,69
|Açılış
|: 842,94
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:11
|HUNER
|2,20
|3.454.422
|% 10,00
|
|PAPIL
|21,20
|70.528.718
|% 7,67
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|DERHL
|6,15
|59.218.294
|% 7,52
|
|POLTK
|588,30
|82.748.346
|% 7,24
|
|CEOEM
|13,78
|48.363.671
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|SANEL
|7,27
|2.603.045
|% -9,91
|
|MERIT
|31,96
|94.213.946
|% -8,37
|
|YBTAS
|22.199,90
|435.900
|% -5,53
|
|EKGYO
|2,25
|296.205.218
|% -2,17
|
|PGSUS
|109,10
|155.300.369
|% -0,82
|
|ODAS
|1,36
|149.696.336
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,15
|113.201.980
|% 0,99
|
|MERIT
|31,96
|94.213.946
|% -8,37
|
|EKGYO
|2,25
|296.205.218
|% -2,17
|
|ODAS
|1,36
|149.696.336
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|35.573.025
|% -2,78
|
|MOBTL
|1,76
|45.201.436
|% -1,12
|
|KLGYO
|1,06
|22.943.076
|% -2,75
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8599
|13,8677
|% 1,50
|
|Euro
|15,7415
|15,7534
|% 1,77
|
|Sterlin
|18,6752
|18,7689
|% 0,78
|
|Frank
|14,9772
|15,0674
|% 0,87
|
|Riyal
|3,6721
|3,6906
|% 1,14
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-9,42
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,53
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.677
|61,00
|
|Tam
|5.570
|5.711
|69,80
|
|Yarım
|2.692
|2.763
|33,76
|
|Çeyrek
|1.350
|1.381
|16,89
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,12
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|1,99
|