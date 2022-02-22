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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.02.2022 15:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003446


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HUNER 2,20 3.454.422 % 10,00  
PAPIL 21,20 70.528.718 % 7,67  
BASCM 5,67 395.881 % 7,59  
DERHL 6,15 59.218.294 % 7,52  
POLTK 588,30 82.748.346 % 7,24  
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Sterlin 18,6752 18,7689 % 0,78  
Frank 14,9772 15,0674 % 0,87  
Riyal 3,6721 3,6906 % 1,14  
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Altın Ons 1.896 1.896 -9,42  
Altın Gr. 841 841 3,53  
Cumhuriyet 5.592 5.677 61,00  
Tam 5.570 5.711 69,80  
Yarım 2.692 2.763 33,76  
Çeyrek 1.350 1.381 16,89  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,07  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 0,12  
B. Petrol 94,98 94,98 1,99  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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