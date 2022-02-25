***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.ŞPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon un süresi, tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidirİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarı kanarya sokak yol bulan plaza no:16/11 kozyatağı kadıköy istanbul 212 381 72 91 www.fbaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon Birim Yöneticisi 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon Birim Yöneticisi 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trYiğit KARAMAN Kıdemli Yönetmen 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004500BIST