***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13.00 Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş -FibaBanka A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde takip eden iş günü katılma payı alımında kullanılır bahse konu nemalandırma sadece kurucu tarafından yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009917BIST