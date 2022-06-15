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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.06.2022 16:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo, ters repo, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar dışındaki vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037458


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Yarım 3.320 3.359 39,00  
Çeyrek 1.663 1.679 19,00  
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