***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilir. Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyünün %10'una kadar portföye borsa dışından repo, ters repo, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar dışındaki vadeli işlem, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı taraf olunan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Portföy yöneticisi fon portföyünü Şemsiye Fon içtüzüğün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.52-1 Yatırım Fonu Tebliğ'i, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan fon sınırlamaları ve yönetime ilişkin esaslara uygun olarak yönetir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037462BIST