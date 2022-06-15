***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2022 16:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilir. Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyünün %10'una kadar portföye borsa dışından repo, ters repo, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar dışındaki vadeli işlem, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı taraf olunan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Portföy yöneticisi fon portföyünü Şemsiye Fon içtüzüğün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.52-1 Yatırım Fonu Tebliğ'i, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan fon sınırlamaları ve yönetime ilişkin esaslara uygun olarak yönetir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037462
BIST
16:552.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,70
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
16:5517,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:5518,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:551.013,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,69
|Açılış
|: 1.013,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TETMT
|243,40
|9.135.819
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.377.189
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.432.058
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|4.111.929
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.016.373
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,06
|3.914.751.090
|% 2,56
|
|EREGL
|30,00
|2.409.888.151
|% -1,38
|
|SASA
|45,00
|1.692.695.207
|% 0,99
|
|SISE
|21,80
|1.653.830.122
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,65
|917.796.842
|% 2,61
|
|MARTI
|1,52
|359.298.490
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|425.017.259
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,69
|691.887.568
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,80
|620.601.935
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,08
|473.658.149
|% 1,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2572
|17,2775
|% 0,07
|
|Euro
|17,9969
|18,0374
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7943
|20,8986
|% 0,66
|
|Frank
|17,1953
|17,2989
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5939
|4,6169
|% 0,10
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|15,74
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.740
|6.842
|54,00
|
|Yarım
|3.309
|3.347
|27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,42
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:08KORDS
Yüzde 7.48 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 512, 355 adet işlem
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17:07EUREN
Yüzde 4.15 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 399, 845 adet işlem
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, HEKTS
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17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 15 artarak (% 0.85 ) 2, 266
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17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TETMT, BALAT, MZHLD, YGGYO