***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye borsa dışından repo, ters repo, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar dışındaki vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışında taraf olunan türev araç ve opsiyon sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlar hakkında, Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037463BIST