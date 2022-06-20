***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2022 18:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 21.06.2022
ISIN Kodu TRYFIBP00203
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038319
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0184
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.024,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.024,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|294,90
|177.735.223
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.441
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|729.163
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.584.044
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.472.222
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.034.337
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.221.723
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.378.227.981
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.027.170.629
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.667.521.756
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.254.991.923
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|993.604.524
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|988.028.790
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|767.783.060
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|395.847.526
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3309
|17,3434
|% 0,11
|
|Euro
|18,2484
|18,2744
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,1603
|21,2665
|% 0,22
|
|Frank
|17,8392
|17,9467
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6041
|4,6272
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,42
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.781
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.329
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem