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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.06.2022 23:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 21.06.2028

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 27.07.2020 11 YIL SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038350


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.205,50 193.608.770 % 10,00  
CLEBI 294,90 177.741.711 % 10,00  
OLMK 12,54 31.613.716 % 10,00  
ORMA 31,46 986.900 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.890.900 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3116 17,3171 % -0,08  
Euro 18,1488 18,2572 % 0,19  
Sterlin 21,1615 21,2676 % -0,03  
Frank 17,8339 17,9413 % -0,04  
Riyal 4,6042 4,6273 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 0,42  
Altın Gr. 1.023 1.024 -0,90  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.772 6.900 -66,00  
Yarım 3.324 3.375 -32,00  
Çeyrek 1.665 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,62 0,01  
Gümüş Gr. 12,02 12,04 -0,05  
B. Petrol 114 114 1,15  
Seans Raporu 18:05
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