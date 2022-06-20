***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2022 23:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 21.06.2028
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 27.07.2020 11 YIL SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038350
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0145
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
18:0518,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2572
En Düşük
18,1790
18:051.024,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.024,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.025,00
En Düşük
1.022,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|177.741.711
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.716
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|809.463
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.698.268
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.547.237
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.109.457
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.231.309
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.046.349.957
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.672.255.063
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.256.951.173
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|995.197.728
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|989.126.975
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|400.189.301
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3116
|17,3171
|% -0,08
|
|Euro
|18,1488
|18,2572
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,1615
|21,2676
|% -0,03
|
|Frank
|17,8339
|17,9413
|% -0,04
|
|Riyal
|4,6042
|4,6273
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.772
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.324
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem