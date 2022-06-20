***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2022 23:59
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 27.07.2020 11 YIL SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet GÜLEŞÇİ Yönetim Kurulu Başkanı- 2009 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çalışmıştır. Fiba Grubu'nda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra, grubun yurt dışı ve yurt içi finans ve finans dışı yatırımlarının yönetim kurullarında yer almaktadır. 5 YIL
Ömer MERT Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ocak 2017 tarihinden itibaren Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 5 YIL
Hakan Basri AVCI Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür/2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş'ye katılmıştır.
Ateş KAYMAK Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi /Fiba Portföy Yönetimi'ne ise 2015 yılı Temmuz ayında katılmıştır
Ruşen Fıdda SÖZMEN Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi/2013 yılında Fiba Portföy Yönetimi şirketine katılmıştır
İhsan ELGİN Kurumiçi girişimciliği ve inovasyon stratejisi geliştirme üzerine danışmanlık yapan Core Strateji'de kurucu ortak olarak görev yapmaktadır
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Basri Avcı Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar Lisans
Ruşen Fıdda Sözmen Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar Lisans
Ateş Kaymak Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar Lisans
Diler Kayra Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar Lisans
Kamuran Kara Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar Lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038351
BIST