***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 27.07.2020 11 YIL SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet GÜLEŞÇİ Yönetim Kurulu Başkanı- 2009 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çalışmıştır. Fiba Grubu'nda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra, grubun yurt dışı ve yurt içi finans ve finans dışı yatırımlarının yönetim kurullarında yer almaktadır. 5 YILÖmer MERT Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ocak 2017 tarihinden itibaren Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 5 YILHakan Basri AVCI Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür/2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş'ye katılmıştır.Ateş KAYMAK Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi /Fiba Portföy Yönetimi'ne ise 2015 yılı Temmuz ayında katılmıştırRuşen Fıdda SÖZMEN Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi/2013 yılında Fiba Portföy Yönetimi şirketine katılmıştırİhsan ELGİN Kurumiçi girişimciliği ve inovasyon stratejisi geliştirme üzerine danışmanlık yapan Core Strateji'de kurucu ortak olarak görev yapmaktadırFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan Basri Avcı Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar LisansRuşen Fıdda Sözmen Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar LisansAteş Kaymak Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar LisansDiler Kayra Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar LisansKamuran Kara Düzey 3 Lisans / Türev Araçlar Lisanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038351BIST