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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.07.2022 06:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.07.2022

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13,00 FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş anlı portföyde bulundurabilir

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1'dir

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,002493 0,91 0,002493 0,91




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040548


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6894 16,6957 % -0,02  
Euro 17,4413 17,4579 % -0,40  
Sterlin 20,1870 20,2882 % -0,40  
Frank 17,3957 17,5005 % -0,08  
Riyal 4,4375 4,4598 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -6,29  
Altın Gr. 967 967 -2,55  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.442 6.576 -14,00  
Yarım 3.153 3.216 -6,00  
Çeyrek 1.579 1.607 -4,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,07 -0,23  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 -0,12  
B. Petrol 109 109 0,03  
Seans Raporu 18:05
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