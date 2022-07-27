***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.07.2022 12:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlar hakkında, Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047982
BIST
12:162.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,96
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:1617,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8948
En Düşük
17,8322
12:1618,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1878
En Düşük
18,0653
12:16991,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,47
|Açılış
|: 991,34
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:14
|IMASM
|71,65
|20.587.471
|% 9,98
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,25
|13.417.341
|% 9,52
|
|GRNYO
|3,20
|6.579.111
|% 9,22
|
|PEGYO
|2,42
|32.290.209
|% -5,10
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|DESPC
|11,27
|5.694.290
|% -3,51
|
|MIPAZ
|7,74
|27.216.366
|% -3,25
|
|ARCLK
|64,15
|185.762.051
|% -3,24
|
|THYAO
|49,54
|1.493.066.554
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,79
|675.242.490
|% 0,84
|
|SISE
|21,14
|452.921.970
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,19
|437.783.807
|% 0,00
|
|FROTO
|283,30
|388.661.679
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,79
|675.242.490
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,61
|216.762.974
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,19
|437.783.807
|% 0,00
|
|TSKB
|2,58
|267.002.351
|% 3,20
|
|ODAS
|3,75
|207.956.932
|% 0,54
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8873
|17,8923
|% 0,19
|
|Euro
|18,1628
|18,1859
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,5259
|21,6339
|% 0,51
|
|Frank
|18,5487
|18,6604
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7484
|4,7722
|% 0,23
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,52
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,86
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|29,00
|
|Tam
|6.688
|6.739
|26,00
|
|Yarım
|3.259
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29YEOTK
Yüzde 7.21 oranında artışla 90.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 443 adet işlem
-
12:28KAPLM
Yüzde 7.09 oranında artışla 69.50 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 199 adet işlem
-
12:27ETILR
Yüzde 5.16 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 154, 872 adet işlem
-
12:26XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 11, 147.00 milyon TL de
-
12:26TMSN
Yüzde 7.01 oranında artışla 41.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 056, 580 adet işlem