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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.07.2022 12:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlar hakkında, Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047982


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IMASM 71,65 20.587.471 % 9,98  
BRKO 2,25 1.992.868 % 9,76  
EMNIS 36,24 335.220 % 9,75  
DOBUR 63,25 13.417.341 % 9,52  
GRNYO 3,20 6.579.111 % 9,22  
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Riyal 4,7484 4,7722 % 0,23  
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Altın Ons 1.724 1.724 6,52  
Altın Gr. 992 992 5,86  
Cumhuriyet 6.654 6.755 29,00  
Tam 6.688 6.739 26,00  
Yarım 3.259 3.294 12,00  
Çeyrek 1.634 1.647 7,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,14  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,10  
B. Petrol 100 100 0,62  
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