***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım talimatları, talimatın verildiği ayın sonunundaki ilk Baz Fiyat hesaplamasını takip eden 3 iş günü içinde yerine getirilir. FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş Nemalanma yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052707BIST