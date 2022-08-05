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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2022 22:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş anlı portföyde bulundurabilir 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1dir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052712


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2209 18,2944 % -0,43  
Euro 18,2900 18,3000 % -0,27  
Sterlin 21,5725 21,6807 % -0,67  
Frank 18,5567 18,6685 % -0,67  
Riyal 4,7566 4,7804 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.021 1.021 -10,41  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.938 -52,00  
Yarım 3.331 3.392 -26,00  
Çeyrek 1.671 1.695 -13,00  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
Seans Raporu 18:05
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