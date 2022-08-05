***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2022 23:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatları, talimatın verildiği ayın sonunundaki ilk Baz Fiyat hesaplamasını takip eden 3 iş günü içinde yerine getirilir. FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş Nemalanma yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052713
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0816
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,03
|Açılış
|: 1.022,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9026
|% -0,04
|
|Euro
|18,2230
|18,2778
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,5611
|21,6692
|% -0,73
|
|Frank
|18,5537
|18,6655
|% -0,69
|
|Riyal
|4,7530
|4,7768
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-16,02
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,50
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.844
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.335
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE