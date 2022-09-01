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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.09.2022 15:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059307


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 110.727.530 % 10,00  
EGGUB 307,30 139.298.545 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.681.843 % 9,99  
PRKME 13,12 58.017.421 % 9,97  
EMNIS 43,04 105.270 % 9,96  
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Frank 18,4730 18,5842 % -0,31  
Riyal 4,8309 4,8551 % 0,13  
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Altın Ons 1.699 1.699 -11,89  
Altın Gr. 995 995 -5,83  
Cumhuriyet 6.667 6.768 -41,00  
Tam 6.696 6.750 -24,00  
Yarım 3.263 3.300 -12,00  
Çeyrek 1.636 1.649 -6,00  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 -0,29  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 -0,18  
B. Petrol 93,96 93,96 -1,68  
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