***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2022 15:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059307
BIST
15:553.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -8,58
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:5518,2168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:5518,2383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0586
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:55995,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,77
|Açılış
|: 995,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:53
|CLEBI
|397,10
|110.727.530
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.298.545
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.681.843
|% 9,99
|
|PRKME
|13,12
|58.017.421
|% 9,97
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.305.723
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,54
|64.506.486
|% -8,47
|
|HEDEF
|9,57
|39.701.927
|% -7,45
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,90
|16.764.543
|% -6,48
|
|HALKB
|9,02
|4.769.124.848
|% 4,64
|
|THYAO
|71,45
|4.660.905.279
|% -2,26
|
|PETKM
|14,07
|4.609.650.284
|% -2,43
|
|GARAN
|23,34
|4.133.134.601
|% 1,48
|
|YKBNK
|7,47
|3.938.123.332
|% 6,11
|
|EKGYO
|4,05
|2.319.542.221
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,47
|3.938.123.332
|% 6,11
|
|HALKB
|9,02
|4.769.124.848
|% 4,64
|
|ISCTR
|8,19
|3.360.335.347
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,77
|2.661.159.541
|% 6,29
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1992
|18,2083
|% 0,13
|
|Euro
|18,2397
|18,2524
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,9876
|21,0928
|% -0,44
|
|Frank
|18,4730
|18,5842
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8309
|4,8551
|% 0,13
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-11,89
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.696
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,96
|93,96
|-1,68
|