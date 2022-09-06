***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.09.2022 09:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
0
En Düşük
0
18:0518,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2282
En Düşük
18,1962
18:0518,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0868
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1801
En Düşük
18,0825
18:051.006,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,10
|Açılış
|: 1.007,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,18
|14.513.652
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,16
|12.956.198
|% 0,00
|
|KUVVA
|40,00
|836.075
|% 0,00
|
|RUBNS
|18,28
|94.107.115
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,27
|13.423.439
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,18
|14.513.652
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,16
|12.956.198
|% 0,00
|
|KUVVA
|40,00
|836.075
|% 0,00
|
|RUBNS
|18,28
|94.107.115
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,27
|13.423.439
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 0,00
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2229
|18,2261
|% 0,06
|
|Euro
|18,1697
|18,1801
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0172
|21,1226
|% 0,43
|
|Frank
|18,5353
|18,6470
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8342
|4,8584
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|8,11
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.780
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.304
|3.345
|14,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de