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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.09.2022 22:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1' 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00340 1,25 0,00340 1,25

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 20.11.2020 11 YIL DÜZEY3/TÜREV




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062479


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 504,90 141.093.054 % 10,00  
VKFYO 6,71 31.018.500 % 10,00  
RODRG 33,22 9.748.555 % 10,00  
QNBFB 49,50 1.498.241 % 10,00  
AKBNK 17,51 11.850.843.733 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2222 18,2319 % -0,02  
Euro 18,4360 18,4584 % 0,78  
Sterlin 21,2235 21,3299 % 0,73  
Frank 19,0228 19,1374 % 0,56  
Riyal 4,8354 4,8596 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 7,61  
Altın Gr. 1.011 1.011 3,78  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.793 6.856 27,00  
Yarım 3.310 3.350 12,00  
Çeyrek 1.660 1.676 7,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,80 0,94  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,52  
B. Petrol 94,31 94,31 1,47  
Seans Raporu 18:05
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