***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 22:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 20.10.2020 11 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062483
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1393
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.011,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.011,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,14
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2204
|18,2333
|% -0,01
|
|Euro
|18,4313
|18,4501
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,2289
|21,3354
|% 0,76
|
|Frank
|19,0317
|19,1463
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|7,76
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.793
|6.856
|27,00
|
|Yarım
|3.310
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,52
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem