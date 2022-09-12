***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BİST-KYD Kamu Eurobond (USD-TL) 80 16/12/2016BIST- KYD O/N Brüt Repo Endeksi 5 16/12/2016BIST-KYD 1 Aylık ABD Doları Mevduat Endeksi 5 16/12/2016BİST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi 10 16/12/2016Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 20.11.2020 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062487BIST