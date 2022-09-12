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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.09.2022 23:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST-KYD Kamu Eurobond (USD-TL) 80 16/12/2016
BIST- KYD O/N Brüt Repo Endeksi 5 16/12/2016
BIST-KYD 1 Aylık ABD Doları Mevduat Endeksi 5 16/12/2016
BİST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi 10 16/12/2016

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 20.11.2020 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062487


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  3.649  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 13,53 166.834.797 % 10,00  
ROYAL 6,93 4.253.107 % 10,00  
RODRG 36,54 3.297.881 % 9,99  
COSMO 39,64 917.032 % 9,99  
OYYAT 30,88 91.424.662 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2476 18,2577 % 0,04  
Euro 18,1870 18,2098 % 0,09  
Sterlin 20,9236 21,0285 % 0,06  
Frank 18,9039 19,0177 % 0,03  
Riyal 4,8420 4,8663 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.703 0,48  
Altın Gr. 999 1.000 0,69  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.744 6.819 3,00  
Yarım 3.286 3.334 2,00  
Çeyrek 1.648 1.666 0,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,36 -0,46  
Gümüş Gr. 11,34 11,36 -0,01  
B. Petrol 93,53 93,53 0,01  
Seans Raporu 18:05
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