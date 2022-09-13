***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 20.11.2020 11 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN BASRİ AVCI 15.10.2013 1993 yılında Koçbank bünyesinde başlamıştır. 1998-1999 yıllarında ABD de Valuevest Management şirketinde EMEA bölgesi analisti olarak görev yapmışı, 2000-2003 arası Global Menkul Değerler araştırma bölümünde Stratejist, 2003-2005 Raymond James Türkiye araştırma bölümünde bankacılık analisti ve bölüm eşyöneticisi . 2005-2008 yılları arasında yine Raymond James Türkiye de portföy yönetimi direktörü olarak . 2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş ye katılmıştır. 29 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIRUŞEN FIDDA SÖZMEN 04.11.2013 1997 yılında Global Menkul Değerlerde göreve başlamış, şirketin bireysel ve kurumsal portföy yönetimi bölümlerinde aktif görev almıştır. 2005 yılından 2008 yılına kadar A tipi yatırım fonlarının yonetiminden sorumlu olmuştur. 2008 den 2011 e kadar Mira Menkul de portföy yönetimi ve merkez şube müdürlüğü görevine devam etmiş, 2011-2013 yılları arasında ise Osmanlı Menkul Değerler bünyesinde bireysel ve kurumsal portföy yöneticiliği yapmıştır. 2013 yılında Fiba Portföy Yönetimi şirketine katılmıştır. 25 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIATEŞ KAYMAK 21.07.2015 Dış Portföy Yönetimi nde başlayan Ateş Kaymak, Dış Portföy ün satışı sonrasında 2005 ve 2010 yılları arasında Fortis Portföy Yönetimi Pazarlama ve SGMK Fon Yönetimi bölümlerinde Yönetici Yardımcısı, 2010-2012 yılları arasında Fortis Portföy ve TEB Portföy Yönetimi nde SGMK Fon Yöneticisi olarak çalışmıştır. Sonrasında ise 2012 -2013 yılları arasında Ziraat Portföy Yönetimi nde Yönetmen/Portföy Yöneticisi, 2013 yılından 2015 yılı Temmuz ayına kadar yine aynı şirkette Portföy Yönetimi Yönetimi bölümünde Müdür olarak görev yapmıştır. Fiba Portföy Yönetimi ne ise 2015 yılı Temmuz ayında katılmıştır. 17 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIDİLER KAYRA 23.06.2016 1991 yılında Sınai Yatırım ve Kredi Bankasında Hazine bölümünde başlamıştır. 1995-1998 yıllarında Kentbank Hazine departmanında müdür yardmcısı olarak görevine devam etmiştir. 1998-2002 yıllarında ise Kentyatırım A.Ş. Hazine bölümünde müdür olarak görevini sürdürmüştür. Sonrasında ise 2002-2004 yıllarında Riva Menkul Değerler A.Ş, 2004-2006 yıllarında Alan Yatırım A.Ş şirketlerinde Hazine müdürü olarak çalışmış olup, şirketin , bireysel/kurumsal müşterilerin ve yatırım fonlarının portföyunu yönetmiştir. 2007-2016 yılları arasında ise özel portfoy yönetimi, yatırım fonları ve emeklilik fonlarından sorumlu portföy yöneticisi olarak Ziraat Portfoy Yönetim Şirketinde çalışmıştır. 2016 yılında Fiba Portfoy Yönetim bünyesine katılmıştır. 31 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIKAMURAN KARA 10.02.2020 2009 yılı Ağustos ayında Fortis Portföy Yönetimi'nde göreve başlamış, hisse senetleri araştırma bölümünde kantitatif analist olarak görev almıştır. Fortis Portföy Yönetimi sonrasında 2012 Şubat'ında Osmanlı Menkul Değerler'de finansal raporlama yöneticisi olarak bulunmuştur. 2013 Mayıs'tan itibaren Ak Portföy Yönetimi'nde Satış ve Pazarlama departmanında görev almıştır. 2020 yılı Şubat ayında Fiba Portföy Yönetimi şirketine fon yöneticisi katılmıştır. 13 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062647BIST