***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFportföyünün en az %80'ini devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan fonlar "Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" olup, piyasa koşulları çerçevesinde portföyü bu izahnamade yer alan sermaye piyasası araçlarının birinden veya birkaçından oluşturulabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, ilgili mevzuatta belirlenen kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan Basri AVCI 15.10.2013 1993 yılında Koçbank bünyesinde başlamıştır. 1998-1999 yıllarında ABD de Valuevest Management şirketinde EMEA bölgesi analisti olarak görev yapmışı, 2000-2003 arası Global Menkul Değerler araştırma bölümünde Stratejist, 2003-2005 Raymond James Türkiye araştırma bölümünde bankacılık analisti ve bölüm eşyöneticisi . 2005-2008 yılları arasında yine Raymond James Türkiye de portföy yönetimi direktörü olarak . 2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş ye katılmıştır. 29 DÜZEY 3 - Türev Araçlar LisansıAteş KAYMAK 21.07.2015 1997 yılında Global Menkul Değerlerde göreve başlamış, şirketin bireysel ve kurumsal portföy yönetimi bölümlerinde aktif görev almıştır. 2005 yılından 2008 yılına kadar A tipi yatırım fonlarının yonetiminden sorumlu olmuştur. 2008 den 2011 e kadar Mira Menkul de portföy yönetimi ve merkez şube müdürlüğü görevine devam etmiş, 2011-2013 yılları arasında ise Osmanlı Menkul Değerler bünyesinde bireysel ve kurumsal portföy yöneticiliği yapmıştır. 2013 yılında Fiba Portföy Yönetimi şirketine katılmıştır. 25 DÜZEY 3 - Türev Araçlar LisansıRuşen Fıdda SÖZMEN 04.11.2013 Dış Portföy Yönetimi nde başlayan Ateş Kaymak, Dış Portföy ün satışı sonrasında 2005 ve 2010 yılları arasında Fortis Portföy Yönetimi Pazarlama ve SGMK Fon Yönetimi bölümlerinde Yönetici Yardımcısı, 2010-2012 yılları arasında Fortis Portföy ve TEB Portföy Yönetimi nde SGMK Fon Yöneticisi olarak çalışmıştır. Sonrasında ise 2012 -2013 yılları arasında Ziraat Portföy Yönetimi nde Yönetmen/Portföy Yöneticisi, 2013 yılından 2015 yılı Temmuz ayına kadar yine aynı şirkette Portföy Yönetimi Yönetimi bölümünde Müdür olarak görev yapmıştır. Fiba Portföy Yönetimi ne ise 2015 yılı Temmuz ayında katılmıştır. 25 DÜZEY 3 - Türev Araçlar LisansıDiler KAYRA 23.06.2016 1991 yılında Sınai Yatırım ve Kredi Bankasında Hazine bölümünde başlamıştır. 1995-1998 yıllarında Kentbank Hazine departmanında müdür yardmcısı olarak görevine devam etmiştir. 1998-2002 yıllarında ise Kentyatırım A.Ş. Hazine bölümünde müdür olarak görevini sürdürmüştür. Sonrasında ise 2002-2004 yıllarında Riva Menkul Değerler A.Ş, 2004-2006 yıllarında Alan Yatırım A.Ş şirketlerinde Hazine müdürü olarak çalışmış olup, şirketin , bireysel/kurumsal müşterilerin ve yatırım fonlarının portföyunu yönetmiştir. 2007-2016 yılları arasında ise özel portfoy yönetimi, yatırım fonları ve emeklilik fonlarından sorumlu portföy yöneticisi olarak Ziraat Portfoy Yönetim Şirketinde çalışmıştır. 2016 yılında Fiba Portfoy Yönetim bünyesine katılmıştır. 31 DÜZEY 3 - Türev Araçlar LisansıKAMURAN KARA 10.02.2020 2009 yılı Ağustos ayında Fortis Portföy Yönetimi'nde göreve başlamış, hisse senetleri araştırma bölümünde kantitatif analist olarak görev almıştır. Fortis Portföy Yönetimi sonrasında 2012 Şubat'ında Osmanlı Menkul Değerler'de finansal raporlama yöneticisi olarak bulunmuştur. 2013 Mayıs'tan itibaren Ak Portföy Yönetimi'nde Satış ve Pazarlama departmanında görev almıştır. 2020 yılı Şubat ayında Fiba Portföy Yönetimi şirketine fon yöneticisi katılmıştır. 13 DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062937BIST