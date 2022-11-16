***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.11.2022 14:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,004316 1,575158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080305
BIST
14:414.734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 76,73
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:4118,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:4119,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1363
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:411.066,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.066,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:39
|BRLSM
|24,44
|82.972.501
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|150.474.249
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|156.304.192
|% 9,97
|
|HUNER
|12,16
|127.740.465
|% 9,95
|
|SMRTG
|141,60
|169.411.798
|% 9,94
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|KIMMR
|7,84
|19.486.315
|% -6,11
|
|GZNMI
|47,62
|109.461.469
|% -4,30
|
|KONKA
|56,15
|338.944.861
|% -3,69
|
|IZINV
|19,88
|6.167.682
|% -3,02
|
|HKTM
|111,00
|205.001.853
|% 9,68
|
|PRDGS
|11,58
|150.474.249
|% 9,97
|
|KCAER
|50,15
|133.114.900
|% -1,08
|
|EUREN
|60,90
|103.990.178
|% -2,56
|
|AZTEK
|29,10
|101.426.965
|% 8,18
|
|PRDGS
|11,58
|150.474.249
|% 9,97
|
|KRPLS
|10,09
|95.030.150
|% -2,79
|
|AZTEK
|29,10
|101.426.965
|% 8,18
|
|OBASE
|26,36
|78.881.664
|% 6,81
|
|KCAER
|50,15
|133.114.900
|% -1,08
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6171
|% 0,08
|
|Euro
|19,3909
|19,4012
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,0913
|22,2021
|% 0,42
|
|Frank
|19,7195
|19,8383
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,07
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.215
|22,00
|
|Tam
|7.079
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.438
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,24
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|0,33
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54BARMA
Yüzde 6.85 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 160 adet işlem
-
14:53HKTM
Yüzde 9.78 oranında artışla 111.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 896, 007 adet işlem
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 99 artarak (% 1.91 ) 5, 164
-
14:52XU100
Endeks 4, 726 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 87, 579.00 milyon TL de
-
14:52SEKUR
Yüzde 5.89 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 405, 041 adet işlem