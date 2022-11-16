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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.11.2022 14:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,004316 1,575158




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080305


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BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 24,44 82.972.501 % 9,99  
PRDGS 11,58 150.474.249 % 9,97  
YEOTK 109,20 156.304.192 % 9,97  
HUNER 12,16 127.740.465 % 9,95  
SMRTG 141,60 169.411.798 % 9,94  
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14:39 Alış Satış %  
Dolar 18,6121 18,6171 % 0,08  
Euro 19,3909 19,4012 % 0,67  
Sterlin 22,0913 22,2021 % 0,42  
Frank 19,7195 19,8383 % 0,47  
Riyal 4,9380 4,9628 % 0,07  
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14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 3,56  
Altın Gr. 1.066 1.067 3,08  
Cumhuriyet 7.107 7.215 22,00  
Tam 7.079 7.190 -5,00  
Yarım 3.438 3.515 -2,00  
Çeyrek 1.719 1.757 -1,00  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 0,34  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 0,24  
B. Petrol 94,19 94,19 0,33  
Seans Raporu 14:39
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