***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.11.2022 15:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatları, talimatın verildiği ayın sonunundaki ilk Baz Fiyat hesaplamasını takip eden 3 iş günü içinde yerine getirilir. FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FİBABANKA A.Ş GRİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş Nemalanma yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080352
BIST
15:354.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 37,00
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:3518,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:3519,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1246
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:351.066,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.066,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:35
|BURVA
|44,44
|29.752.052
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.594.149
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.094.382
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|184.286.220
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|171.464.453
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.404.461
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.547.157
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.139.812
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|6.710.017.141
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,40
|6.475.549.525
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,23
|5.492.048.822
|% 5,14
|
|AKBNK
|17,12
|4.984.185.747
|% 5,74
|
|EREGL
|37,44
|4.511.141.284
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,40
|6.475.549.525
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,23
|5.492.048.822
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,41
|1.180.485.382
|% 2,99
|
|TSKB
|3,40
|1.467.314.807
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,61
|2.417.278.714
|% 0,90
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6232
|% 0,12
|
|Euro
|19,3872
|19,3960
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,0871
|22,1979
|% 0,40
|
|Frank
|19,7262
|19,8450
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,06
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.074
|7.186
|-9,00
|
|Yarım
|3.436
|3.513
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,25
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:49YYLGD
Yüzde 7.10 oranında artışla 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 799, 280 adet işlem
-
15:48SEKUR
Yüzde 6.28 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 765, 878 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 4, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 100, 392.00 milyon TL de
-
15:47MANAS
Yüzde 6.53 oranında artışla 53.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 174, 853 adet işlem
-
15:46MANAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 54.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 833 adet işlem