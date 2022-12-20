***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2022 23:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç fonun uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088854
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6760
En Düşük
18,6411
18:0019,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0822
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8915
En Düşük
19,8070
18:001.090,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.090,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6485
|% -0,02
|
|Euro
|19,8153
|19,8536
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6564
|22,7700
|% 0,07
|
|Frank
|20,0532
|20,1740
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.332
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,52
|0,02
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|0,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
-
17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
-
17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem