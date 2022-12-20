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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.12.2022 23:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç fonun uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088854


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ALFAS 292,60 256.147.667 % 10,00  
ISATR 394.218,00 720.018 % 10,00  
PETUN 63,85 33.979.417 % 9,99  
DITAS 38,34 53.621.237 % 9,98  
TMPOL 36,16 57.113.602 % 9,98  
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Frank 20,0532 20,1740 % 0,07  
Riyal 4,9435 4,9683 % -0,01  
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Altın Ons 1.817 1.819 0,17  
Altın Gr. 1.090 1.091 0,67  
Cumhuriyet 7.263 7.372 49,00  
Tam 7.332 7.405 8,00  
Yarım 3.562 3.620 4,00  
Çeyrek 1.781 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 24,13 24,18 -0,02  
Gümüş Gr. 14,49 14,52 0,02  
B. Petrol 79,77 79,77 0,00  
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