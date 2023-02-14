***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2023 22:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONU
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
15.02.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113282
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8826
En Düşük
18,8148
10:4220,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3283
En Düşük
20,1803
10:421.124,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.124,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.124,83
En Düşük
1.121,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8826
|% 0,25
|
|Euro
|20,2271
|20,2536
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8782
|22,9929
|% 0,06
|
|Frank
|20,3747
|20,4975
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0078
|5,0329
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.718
|0,00
|
|Yarım
|3.729
|3.777
|1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.888
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,06
|