***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2023 22:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
15.02.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45-13:00 Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113283
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8826
En Düşük
18,8148
10:4220,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3283
En Düşük
20,1803
10:421.124,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.124,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.124,83
En Düşük
1.121,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8826
|% 0,25
|
|Euro
|20,2271
|20,2536
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8782
|22,9929
|% 0,06
|
|Frank
|20,3747
|20,4975
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0078
|5,0329
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.718
|0,00
|
|Yarım
|3.729
|3.777
|1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.888
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,06
|